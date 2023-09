Hanoï (VNA) – L'Union des organisations d'amitié du Vietnam a organisé le 15 septembre une conférence sous forme hybrique pour partager des informations avec des organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam en 2023.

La conférence est organisée annuellement pour partager des informations et recueillir des opinions et propositions organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam, a déclaré Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam.

Cela permet à améliorer l'efficacité de la gestion et de la mobilisation d'aides non gouvernementales étrangères et soutenir à temps opportun les activités de ces organisations au Vietnam, a-t-il estimé.

Lors de la conférence, les délégués ont écouté des rapports sur des activités des organisations non gouvernementales étrangères au Vietnam avant de discuter des orientations de coopération dans un proche avenir.

Selon le rapport du Comité populaire de coordination de l'aide (PACCOM), au cours des 8 premiers mois de 2023, 396 organisations non gouvernementales étrangères ont été enregistrées pour opérer et mener des projets et programmes d'aide aux agences partenaires vietnamiennes. Les trois domaines bénéficiant les plus d’aides, étaient le règlement des questions sociales, le développement socio-économique et la santé.

Les relations entre les organisations non gouvernementales étrangères et des agences et partenaires vietnamiens continuent de se renforcer et l'efficacité des programmes et projets ont été améliorée.-VNA