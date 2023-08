Photo d'illustration: tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – Une conférence intitulée “Integrated early childhood development for children under 6 years old” (Développement intégré de la petite enfance pour les enfants de moins de 6 ans) a eu lieu le 18 août à Hanoï.



Cet événement a été organisé par la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, en collaboration avec l’UNICEF Vietnam.



Le vice-président de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Ta Van Ha, a affirmé que le système juridique et politique du Vietnam était de plus en plus perfectionné, créant des conditions permettant aux enfants de se développer pleinement.



L'Assemblée nationale a adopté la loi sur les enfants, promulgué des lois pertinentes avec des dispositions qui institutionnalisent la priorité accordée à la mise en œuvre des droits de l'enfant.., a-t-il affirmé.



Cependant, la mise en œuvre des politiques et des lois sur le développement des enfants se heurte encore à de nombreuses difficultés, a-t-il estimé.