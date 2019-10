Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence (Photo: VNA)



Hanoi, 4 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et son homologue cambodgien Samdech Techo Hun Sen, en visite officielle au Vietnam, ont coprésidé le 4 octobre à Hanoi la conférence de promotion du commerce et de l'investissement entre le Vietnam et le Cambodge.



Environ 500 représentants de ministères, d’agences et des milieux d’affaires des deux pays ont assisté à l’événement.



Lors de la conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les investisseurs cambodgiens au Vietnam et a demandé aux entreprises vietnamiennes d’investir de manière responsable et durable au Cambodge.



Le Premier ministre Hun Sen, pour sa part, a appelé les entreprises vietnamiennes à continuer d'investir au Cambodge dans l'agriculture, le tourisme, les transports, la logistique, la construction, l'éducation et la formation technique.



Il a déclaré que le gouvernement cambodgien s'efforçait d'améliorer l'environnement des affaires via un mécanisme de dialogue entre le gouvernement et les entreprises, de réduire les coûts des affaires et d'élaborer un nouveau projet de loi sur l'investissement et les zones économiques exclusives.



Le Premier ministre cambodgien a salué la signature de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne et a exprimé son intérêt pour les échanges commerciaux bilatéraux et les transports. Il a déclaré que le gouvernement cambodgien étudie des mesures pour promouvoir la construction et la connectivité des autoroutes dans la partie Sud du corridor économique de la sous-région du Grand Mékong.



Selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, en septembre 2019, le Vietnam avait investi dans 178 projets d'une valeur de près de 2,8 milliards d'USD au Cambodge. Le Cambodge se classait au troisième rang des 76 pays et territoires dans lesquels le Vietnam investissait. Au cours de la période, le total des investissements vietnamiens dans le pays a atteint 50,4 millions d’USD, en hausse de 49,5% sur un an, principalement dans les secteurs de l’agriculture, de la banque et des télécommunications et des technologies de l’information, la fabrication et transformation.



Le Cambodge a également versé 63,7 millions d’USD dans 21 projets au Vietnam dans les domaines agro-sylvico-aquatique, du commerce, des transports, de la fabrication et de la transformation. Au cours des neuf premiers mois de cette année, l’investissement du Cambodge au Vietnam a atteint 3,2 millions d’USD.



Le commerce bilatéral devrait atteindre 5 milliards d’USD avant 2020, a-t-il déclaré.



À cette occasion, les deux dirigeants ont signé trois mémorandums d’accord sur la connectivité des infrastructures commerciales le long des zones frontalières, la construction d’un marché modèle au Cambodge et le développement des échanges commerciaux bilatéraux.



Un mémorandum d'accord sur la coopération entre le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement et le Conseil pour le développement du Cambodge a également été signé. -VNA