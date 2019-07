Hanoi, 5 juillet (VNA) - Le Royaume-Uni est un partenaire économique important du Vietnam qui était également un partenaire économique majeur du Royaume-Uni en Asie du Sud-Est, a affirmé le ministre vietnamien des Finances Dinh Tien Dung lors d’une conférence de promotion des investissements du Vietnam tenue le 4 juillet à Londres.

Le ministre vietnamien des Finances Dinh Tien Dung lors d’une conférence de promotion des investissements du Vietnam à Londres. Photo : VNA

Lors de cet événement avec la participation de plus de 200 investisseurs étrangers, le ministre Dinh Tien Dung a présenté la situation économique du Vietnam avec une croissance économique forte, une politique stable, la réforme des politiques, la restructuration de l’économie, l’actionnarisation des entreprises étatiques, le développement durable du marché boursier du Vietnam.

Il a ajouté que le gouvernement vietnamien avait mis au point des mécanismes et des politiques visant à promouvoir la réforme du secteur public, garantissant ainsi un marché ouvert et transparent.



William Russell, conseiller municipal des initiatives financières à Londres, a déclaré qu’en 2020, il conduirait une délégation de Fintech au Vietnam.



Pour sa part, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, a déclaré qu'au cours des sept premiers mois de cette année, les visites du ministre vietnamien de l'Education et de la Formation, Phung Xuan Nha, et du ministre des Finances, Trinh Dinh Dung au Royaume-Uni, témoignent de la coopération étroite entre les deux pays dans le pays à l'avenir.



Les investisseurs étrangers présents à la manifestation ont manifesté leur intérêt pour de nombreux secteurs au Vietnam, notamment le marché des capitaux, le marché secondaire, les assurances, la lutte contre le changement climatique, le développement durable et l’éducation.



Clive Baker, PDG de Prudential Vietnam, a déclaré que le Vietnam était un marché prometteur, soulignant que le marché de l'assurance au Vietnam avait connu une expansion de 25% par an, avec des espaces de développement abondants.



Le président vietnamien de Dragon Capital, Dominic Scriven, a fait part de son optimisme quant au marché des investissements indirects au Vietnam et a déclaré que le marché financier vietnamien était très attrayant, ajoutant que le Vietnam était sur la bonne voie pour développer le marché des capitaux.



Le Vietnam n'est pas un marché pour l'investissement à court terme, mais pour les investisseurs à moyen et long terme, a-t-il déclaré.



S'adressant au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information au Royaume-Uni, le ministre Trinh Dinh Dung a déclaré que le Vietnam avait une forte demande financière dans tous les domaines, tels que le développement du marché des capitaux, le marché des valeurs mobilières, les assurances, le développement des infrastructures et la restructuration des entreprises d'État.



Le marché financier de Londres a maintenu une croissance élevée avec une forte capacité de mobilisation de capitaux, ce qui est adapté à la demande du Vietnam, a-t-il déclaré.



Le président de la Commission des valeurs mobilières de l'Etat, Tran Van Dung, a exprimé son espoir qu'après l'événement, l'investissement indirect du Royaume-Uni au Vietnam augmenterait, ce qui stimulerait le développement du marché des valeurs mobilières national.-VNA