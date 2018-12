Les participants de la conférence. Photo : VNA



Phnom Penh (VNA) – Le commandement de la Garde frontalière du ministère vietnamien de la Défense et le Département général de l’immigration du ministère cambodgien de l’Intérieur ont organisé le 14 décembre à Phnom Penh une conférence sur leur coopération dans la gestion des migrations et la lutte contre la criminalité transnationale.



La conférence a été co-présidée par le commandant de la Garde frontalière du Vietnam, Hoang Xuan Chien, et le directeur général du Département général de l’Immigration du Cambodge, Kirth Chantharith.



Evaluant leur coopération en 2018, les deux parties ont apprécié leurs réalisations sur divers aspects, dont les partages d’informations concernant les migrations illégales, la contrebande transfrontalière, la criminalité transnationale, la sécurité et l’ordre social dans les zones frontalières... Elles ont également apprécié leur bonne coopération dans le traitement des problèmes surgissant afin de contribuer à la garantie de la sécurité frontalière.



S’agissant des orientations de coopération pour 2019, les deux parties ont convenu de continuer à appliquer au mieux les conventions bilatérales, afin de garantir la sécurité et l’ordre social et de contribuer au développement des zones frontalières, ainsi que de renforcer la solidarité et la compréhension mutuelle entre les Vietnamiens et les Cambodgiens.



Elles ont en outre décidé d’intensifier les échanges d’informations concernant la sécurité nationale, l’ordre social, les migrations, la criminalité... Elles se sont également engagées à oeuvrer pour une bonne collaboration bilatérale dans la gestion des postes frontaliers et des migrations, à simplifier les formalités administratives des migrations pour favoriser les échanges transfrontaliers, à continuer à approfondir leur coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale.



Elles ont de plus convenu de collaborer afin de traiter à temps les problèmes surgissant, de renforcer la vulgarisation des accords entre le Vietnam et le Cambodge...



A cette occasion, le général de division Hoang Xuan Chien et le général cambodgien Kirth Chantharith ont signé un procès-verbal de coopération. -VNA