Hanoi (VNA) - La Commission centrale de Propagande et d’Éducation et le ministère des Affaires étrangères ont organisé le 8 juin, à Hanoi, une conférence en présentiel et en ligne sur la communication sur les frontières terrestres de 2022.

Lors de la conférence. Photo : VOV



Les participants ont mis en exergue le bon développement des relations entre le Vietnam et les pays avec lesquels il partage des frontières dans les domaines politique, diplomatique, défensif, économique, culturel, éducatif et scientifico-technique.

Ils ont aussi proposé des mesures pour promouvoir les mécanismes de coopération existants, de façon à instaurer des frontières terrestres pacifiques et à régler à temps les problèmes.



Lê Hai Binh, vice-président de la commission centrale de Propagande et d’Éducation, également vice-président permanent de la Direction de l’information pour l’étranger, a proposé d’intensifier l’information pour l’étranger notamment en chinois, en laotien, en khmer, en anglais et en langues des ethnies vivant aux frontières terrestres. - VOV/VNA