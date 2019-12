Hanoi, 18 décembre (VNA) - La Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) a organisé le 17 décembre à Hanoi, une conférence sur la mise en œuvre des résolutions gouvernementales no2 de 2019 et no35 de 2016.



Conférence : pour un million d’ entreprises vietnamiennes en 2020. Photo : VNA

Cette dernière résolution a fixé l’objectif du Vietnam de compter un million d’entreprises sur son territoire en 2020. Pour atteindre cet objectif, d’ici à la fin de 2020, le gouvernement et les administrations locales doivent mener des réformes plus radicales, a indiqué Dâu Anh Tuân, chef du bureau des législations de la VCCI.



La Banque mondiale a reconnu, dans 13 de ses rapports sur la facilité de mener des affaires (Doing Business), la mise en œuvre, par le gouvernement vietnamien, de 33 mesures réformistes.



Cette conférence s’inscrit dans le programme de coopération avec l’Australie relatif aux réformes économiques au Vietnam.- VOV/VNA