Panorama de la conférence. Photo: thainguyentv.vn

Thai Nguyen (VNA) - Dans l'après-midi du 4 octobre, la Banque d'État du Vietnam a collaboré avec le Comité populaire de la province de Thai Nguyen pour organiser une conférence sur le renforcement des liens entre les banques et les entreprises pour surmonter les difficultés en matière d'accès au crédit.



Selon Pham Thanh Ha, vice-gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, concernant la question de l'accès au crédit, au cours des neuf premiers mois de 2023, la Banque d'État a organisé 12 conférences et réunions et publié 11 documents sur des mesures cohérentes. En particulier, au niveau local, il y a eu 63 conférences avec des entreprises.



Lors de la conférence, les entreprises ont proposé à la Banque d'État de continuer à demander aux banques commerciales de réduire les taux d'intérêt et les procédures de prêt, d’adopter davantage de politiques de soutien aux PME, etc...



Le Quang Tien, vice-président du Comité populaire de la province de Thai Nguyen, a proposé que le secteur bancaire se concentre sur les prêts à la production, au commerce et aux domaines prioritaires, continue à diminuer les taux d’intérêt des prêts et à créer des conditions plus favorables pour les particuliers et les entreprises...-VNA