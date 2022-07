Conférence nationale sur la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une conférence nationale a été organisée le 21 juillet sous forme hybride dans le but d’étudier et vulgariser les contenus de la Résolution du 5e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (13e mandat).

Cet événement a vu la participation du président Nguyen Xuan Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, du permanent du Secrétariat Vo Van Thuong, ainsi que plus d’un millions de membres du Parti dans l’ensemble du pays.

De gauche à droite: le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, le président Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre Pham Minh Chinh à la conférence. Photo: VNA

Lors de la conférence, les délégués ont écouté des interventions sur la poursuite de l’amélioration de l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des ressources foncières, l’agriculture et le développement rural d’ici 2030 et vision pour 2045, le développement de l’économie collective en cette nouvelle période, l’amélioration de la qualité des membres du Parti dans le nouveau contexte...-VNA