Hanoï (VNA) – Une conférence internationale sur les questions contemporaines d’économie, de gestion et d’affaires a débuté le 29 novembre à Hanoï.



Cette conférence de deux jours est organisée par l’Université nationale d’économie, en coopération avec l'Université nationale australienne. Il s’agit d’un forum où les spécialistes de différents pays se rencontrent pour discuter des questions contemporaines d’économie, de gestion et d’affaires, présenter leurs travaux de recherche, dans le but de soutenir la croissance et le développement durable dans le monde.



L’événement voit la participation de grands économistes de différents pays, dont le professeur Peter J.N. Sinclair de l’Université Birmingham (Royaume-Uni), le professeur Zuev Vladimir de l’École des hautes études en sciences économiques (Russie), le docteur Long Chu de l’Université nationale australienne. Haim Ramon, ancien vice-Premier ministre israélien, est invité spécial.



Plus de 250 documents de recherche de chercheurs et spécialistes de plusieurs pays ont été envoyés à la conférence qui comprend 15 sessions sur différents sujets, tels que l’avenir de l’économie asiatique, responsabilité sociale des entreprises…



Dans son discours d’ouverture, le professeur et docteur Tran Tho Dat, recteur de l’Université nationale d’économie vietnamienne, a affirmé que la conférence était une occasion spéciale pour les chercheurs et les experts d’avancer des idées et discuter des solutions à des défis dans le contexte de mondialisation. L’événement apportera par ailleurs à l’Université nationale d’économie vietnamienne des opportunités de coopération avec d’autres universités dans le monde.



Il s’agit de la première édition de la conférence internationale sur les questions contemporaines d’économie, de gestion et d’affaires. Cet événement, dont l’abréviation en anglais est CIEMB (Contemporary Issues on Economics, Management & Business), sera organisé annuellement. -VNA