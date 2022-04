Photo: moit.gov.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 6e édition de la Conférence et exposition internationales sur le contrôle et l'automatisation du Vietnam (VCCA) a débuté le 8 avril à Ho Chi Minh-Ville, sous le thème « Automatisation dans le Programme national de transformation numérique : intelligence et créativité ».

Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre des Sciences et des Technologies, Huynh Thanh Dat, a appelé l'Association d'automatisation du Vietnam (VAA) à chercher à renforcer les liens et l’accès à des technologies avancées dans le monde afin de promouvoir l'application des technologies de la quatrième révolution industrielle dans le domaine du contrôle et de l'automatisation.

Il a déclaré souhaiter que la VAA mobilise des scientifiques et des experts de premier plan pour améliorer le niveau d'automatisation des produits industriels vietnamiens et leur compétitivité par rapport aux produits similaires d'autres pays dans le monde.

Cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Le ministère des Sciences et des Technologies est en train d'élaborer une stratégie de développement scientifique et technologique pour la période 2021-2030, qui identifie les technologies d'automatisation comme l'une des orientations technologiques prioritaires.

Organisé par la VAA et l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville, l'événement de deux jours est un rendez-vous de gestionnaires, scientifiques et entreprises. Il comprend des débats, une exposition et un forum d'affaires, permettant aux scientifiques de présenter leurs travaux de recherche, d’échanger des expériences et de se rapprocher des entreprises.

La conférence présente des rapports sur le contrôle, l'automatisation et les applications. Le forum d’affaires aborde les villes intelligentes, la transformation numérique dans les entreprises productrices, l’agriculture intelligente, les énergies renouvelables, la start-up et l’innovation. L’exposition, elle, présente des produits et solutions technologiques étrangers et vietnamiens. -VNA