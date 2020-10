Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La 17e Conférence des chefs de l’air de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est ou ASEAN (AACC – ASEAN Air Chiefs Conference) a eu lieu en ligne le 22 octobre.

Le général de brigade Vu Van Kha, commandant p.i de l’Armée de l’Air et de la Défense aérienne du Vietnam, a présidé cet événement placé sous le thème « Pour des forces aériennes de l'ASEAN cohésives et réactives ».

Dans son discours, le général Vu Van Kha a souligné que l’AACC-17 était une illustration de la volonté des armées de l'air de l'ASEAN d’édifier une ASEAN solidaire, résiliente et capable de saisir des opportunités pour un développement commun.

Selon le général Vu Van Kha, ces dernières années, les forces aériennes des pays de l'ASEAN ont activement promu des activités de coopération tant dans leur ampleur qu'en profondeur, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Cependant, en raison des différences de ressources, de structure organisationnelle, de mécanisme d’opération et de types d’armes et d’équipements, cette coopération multilatérale n’est pas encore à la mesure de celle qui se développe de plus en plus entre les armées des pays de l'ASEAN.

Le général vietnamien a insisté sur la nécessité de redoubler d’efforts pour renforcer la coopération avec des actions spécifiques et concrètes pour la stabilité, la sûreté et la sécurité de la région.

Lors de l'AACC-17, les participants ont avancé des mesures pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les forces aériennes de l'ASEAN dans les temps à venir. Ils ont également évalué la qualité des exercices multilatéraux en matière d'aide humanitaire et de secours dans le but de compléter le règlement sur l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophes des armées de l’air de l’ASEAN.

A cette occasion, la présidence de la conférence des chefs de l’air de l’ASEAN a été remise à la Thaïlande. Ainsi, l’AACC-18 sera organisée en 2021 par la Force aérienne royale de Thaïlande. -VNA