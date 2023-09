Lors de la conférence de presse. Photo: moit.gov.vn

Hanoï (VNA) - Dans la matinée du 7 septembre, à Hanoï, le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé une conférence de presse pour présenter la série d'événements Vietnam International Sourcing 2023.



Il s'agit d'une activité visant à mettre en œuvre le projet « Promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers jusqu'en 2030 » approuvé en novembre 2022 par le Premier ministre.



Vietnam International Sourcing 2023 aura lieu du 13 au 15 septembre au Centre d'exposition et de congrès de Saigon (SECC) à Ho Chi Minh-Ville.



Selon Ta Hoang Linh, directeur du Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, la série d'événements comprendra notamment un forum d'exportation, des séminaires, des rencontres, ainsi que l’exposition Viet Nam International Sourcing 2023 qui réunira environ 300 exposants sur une superficie de 8.000 m2.-VNA