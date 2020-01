Moscou (VNA) - L'ambassade du Vietnam en Russie a organisé le 22 janvier à Moscou une conférence de presse et donné un banquet à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Russie.

Il s'agissait d'une occasion de revoir les réalisations obtenues par les deux pays et d'exprimer la reconnaissance vis à vis des amis russes qui a aidé le Vietnam dans son processus de l'édification et de défense nationale.

A cette occasion, Nicolai Nozdrev, directeur du 3e Département asiatique du ministre des Affaires étrangères a apprécié le professionnalisme de la diplomatie vietnamienne et s'est déclaré convaincu que les bonnes relations entre les deux pays continueraient d'être maintenues dans les prochaines années.

Lors de la conférence de presse, l'ambassadeur du Vietnam en Russie Ngo Duc Manh a passé en revue les résultats remarquables enregistrés par le Vietnam en 2019 en matière de politique, de relations extérieures et d'économie, les activités du Vietnam au sein des forums internationaux. Il a partagé avec la presse ses sentiments sur les relations vietnamo-russes lors de ces 70 dernières années et a répondu aux questions des reporters autour des résultats de la mise en œuvre des activités dans l'Année croisée de l'amitié entre le Vietnam et la Russie, de la situation d'échanges commerciaux bilatéraux, etc. -VNA