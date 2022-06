Le vice-ministre des Affaires étrangères. Photo : VNA

Les entreprises du Guangdong ont investi près de 2 milliards de dollars au Vietnam en 2019-2020.Le vice-ministre Pham Quag Hieu a déclaré que dans le contexte des évolutions rapides de la situation économique mondiale et régionale, les deux parties devraient rechercher activement de nouveaux domaines et modes de coopération en vue d'optimiser leur potentiel et leurs forces respectives ainsi que les accords de libre-échange de nouvelle génération dans la région.Il a suggéré que les deux parties intensifient les échanges et les contacts à tous les niveaux et promeuvent activement la connectivité des stratégies de développement entre les cadres "Deux corridors - Une ceinture" et "Région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao".Le diplomate vietnamien a également proposé d'améliorer la connectivité des transports terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens afin d'assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement et de production dans les deux pays et la région, ainsi que d'élargir la coopération dans l'industrie auxiliaire, de l'agriculture de haute technologie, de l'économie numérique et de l'e-Commerce.Pham Quang Hieu a affirmé que le Vietnam crée des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, notamment ceux du Guangdong, pour développer leurs investissements au Vietnam dans des projets de haute technologie et respectueux de l'environnement. Il a demandé aux autorités du Guangdong de continuer à faciliter et à augmenter l'importation de produits agro-sylvicoles et aquatiques vietnamiens.Le vice-gouverneur du Guangdong Wang Xi a affirmé que sa province attache une importance particulière au développement de l'amitié et de la coopération substantielle avec les ministères et les localités vietnamiennes.Il a noté que l'entrée en vigueur officielle de l'accord de partenariat économique global régional (RCEP) a créé de grandes opportunités pour les localités du Guangdong et du Vietnam.Il a proposé que les deux parties renforcent la collaboration dans les domaines de leurs atouts respectifs tels que le commerce électronique, l'économie numérique, l'innovation et favorisent la connectivité des stratégies de développement et des infrastructures, facilitant ainsi les flux de marchandises et le maintien des chaînes d'approvisionnement.Le Guangdong est également prêt à approfondir les échanges et la coopération avec les ministères et les localités vietnamiennes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la culture et du tourisme, a indiqué M. Wang Xi.Lors de la conférence, les deux parties ont discuté en profondeur des moyens d'améliorer la qualité des liens économiques et commerciaux, de promouvoir les liens entre les petites et moyennes entreprises et de renforcer la connectivité des stratégies de développement entre Ho Chi Minh-Ville et Guangdong.- VNA