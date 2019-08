Sur le lieu du drame à El Paso, au Texas. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – A la nouvelle de deux fusillades meurtrières au Texas et dans l’Ohio des Etats-Unis, le secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong, et le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, ont adressé le 5 août leurs condoléances au président américain, Donald Trump.

A El Paso, au Texas, tout près de la frontière mexicaine, un homme seul armé d'un fusil d'assaut a ouvert le feu samedi matin aux abords d'un hypermarché Walmart prisé de la communauté hispanique, tuant 20 personnes et faisant 26 blessés. Il s'est rendu et a été placé en garde à vue.

Treize heures plus tard à Dayton dans l'Ohio, dans le nord-est du pays, un homme a ouvert le feu dans un quartier animé du centre-ville peu après une heure du matin, faisant neuf morts et 27 blessés. Le suspect, qui utilisait un fusil d'assaut équipé de chargeurs à grande capacité, avait des munitions supplémentaires et un gilet pare-balles, a été tué moins d'une minute après le début de la fusillade par des policiers en patrouille dans les environs.-VNA