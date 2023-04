Washington (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a hautement apprécié les résultats de la Conférence sur la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement pour appliquer la Directive 15 du Secrétariat concernant la diplomatie économique en mars dernier.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), l’ambassadeur Nguyen Quoc Dung a estimé que les résultats de cette conférence contribueraient à favoriser la diplomatie économique pour développer les liens économiques avec les Etats-Unis.

L'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung. Photo: VNA



Selon le diplomate, à l’heure actuelle, le Vietnam est plus attrayant aux yeux des investisseurs étrangers grâce à sa position géo-économique, à ses politiques et à la capacité de ses localités et entreprises.Ces derniers temps, le Vietnam a bien profité des conditions favorables et en conséquence, l'intérêt des États-Unis pour le Vietnam s'est accru, a-t-il constaté.Plusieurs entreprises américaines qui sont déjà venues au Vietnam continuent d'agrandir leurs installations de production et d'augmenter leurs investissements. En outre, de nombreuses nouvelles entreprises américaines s’intéressent au Vietnam, a-t-il précisé.Cela crée des conditions plus favorables à la diplomatie économique du Vietnam aux États-Unis, a estimé Nguyen Quoc Dung.L’ambassadeur a enfin souligné l’importance d’une coordination étroite entre les organes et organisations compétents afin d’assurer l’efficacité de la diplomatie économique…-VNA