Le premier prix a été décerné à "Net dam pha" (La lagune) de Le Tan Thanh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Onze œuvres du concours photo "Hue – Nouvelles perspectives" ont été honorées le week-end dernier lors d'une cérémonie de remise des prix organisée à Hue par l'Union des associations des arts et des lettres de Thua Thien-Hue.



Le concours de cette année a reçu 1.315 inscriptions de 138 auteurs de 28 provinces à travers le pays. Le comité d’organisation a primé 11 œuvres et 98 œuvres de 55 auteurs ont été présentées lors d'une exposition ouverte pendant la cérémonie.



Le premier prix a été décerné à "Net dam pha" (La lagune) de Le Tan Thanh, les deux deuxièmes prix à "Mot goc dam Lap An" (Un coin de la lagune de Lap An) de Tran Minh Tri et "Di san" (Héritage) de Le Tan Thanh.



Ce concours photo visait à promouvoir l'image de Thua Thien-Hue auprès des touristes vietnamiens et étrangers. Les clichés pris illustrent les réalisations en matière de développement socio-économique, de sécurité et de défense de la province de Thua Thien-Hue , mais aussi ses fêtes folkloriques, sa gastronomie, ses villages d'artisans, ses paysages, ses sites historiques, ses patrimoines culturels matériels et immatériels, ses sites touristiques, ses œuvres architecturales, de beaux moments de la vie de ses habitants, ainsi que des us et coutumes.



Le président de l'Union des associations des arts et des lettres de Thua Thien-Hue, Ho Dang Thanh Ngoc, a déclaré: "Les œuvres sélectionnées pour être exposées et récompensées présentent des valeurs idéologiques, humaines et esthétiques élevées. Elles sont en accord aussi avec les efforts de préservation et de promotion de l'identité locale, avec ses riches potentiels culturels, économiques et touristiques."



L'exposition se tient jusqu'au 22 septembre au siège de l'Union des associations des arts et des lettres de Thua Thien-Hue.-CPV/VNA