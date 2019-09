Point presse pour présenter le concours. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un concours de création des logos, des mascottes, des chansons et des slogans pour les 31es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et les 11es Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) a été lancé le 30 août à Hanoï.



Le lancement de ce concours a été organisé conjointement par le Comité national olympique du Vietnam, l'Administration des sports du Vietnam et la société par actions Hanoi City Trail.



Les Vietnamiens à partir de 15 ans peuvent envoyer leurs œuvres à l’adresse www.logoseagame31.com.vn, du 1er septembre au 10 octobre. Pour les chansons, les œuvres doivent être envoyées au comité d’organisation avant le 10 novembre.

Le comité d’organisation remettra huit premiers prix d'une valeur de 30 millions dongs chacun (1.300 dollars) et 16 prix d’encouragement d'une valeur de 5 millions de dôngs chacun. Notamment, les gagnants de la catégorie composition de chansons recevront une prime de 50 millions de dôngs chacun.



La cérémonie de remise des prix aura lieu le 30 octobre.



Les Sea Games 31 et ASEAN Para Games 11 seront organisés par le Vietnam en 2021. -VNA