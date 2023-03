Khanh Hoa, 30 mars (VNA) - Le Département de la culture et des sports et le Département de la construction de la province de Khanh Hoa (Centre), et l’Association provinciale des architectes ont lancé un concours de conception architecturale et paysagère pour le musée de Truong Sa.

Le musée de Truong Sa sera construit près du site commémoratif des soldats de Gac Ma. Source : Comité de sensibilisation et d’éducation de la province de Khanh Hoa.

Cette activité fait partie d’une série d’événements marquant le 370e anniversaire de l’établissement et du développement de la province et le 48e anniversaire de la Journée de la libération de la province de Khanh Hoa (2 avril).Selon le Comité populaire provincial, les candidatures doivent souligner l’importance politique de la souveraineté du Vietnam sur sa mer et ses îles, garantir le principe d’une conception harmonieuse et respectueuse de l’environnement, pratique pour l’entretien, et créer un espace ouvert pour attirer les résidents locaux et les touristes.Le musée de Truong Sa sera construit sur un site de plus de 2,5 hectares, adjacent au site commémoratif des soldats de Gac Ma dans la commune de Cam Hai Dong, district de Cam Lam.Avec des espaces intérieurs, extérieurs, expérimentaux et interactifs, le musée sera un lieu de préservation, de stockage, d’exposition, de présentation et de vulgarisation de la souveraineté, de l’histoire et de la culture des mers et des îles du Vietnam.Les inscriptions doivent être envoyées du 30 mars au 20 mai 2023. – VNA