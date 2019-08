Hanoi, 14 août (VNA) - Après la percussionniste Gina de la République de Corée, le duo hongkongais Timothy Sun - Jacqueline Leung, le quatuor à cordes Vera Quartet (États-Unis), le jeune prodige hongkongais Peter Leung - élève du talentueux Lang Lang est attendu au Vietnam.

Le prodige du piano hongkongais Peter Leung.



Né en 2006, Peter Leung apprend le piano dès l’âge de 4 ans. À 8 ans, il reçoit son certificat du Conseil de l’Association des écoles royales de musique puis 2 ans plus tard celui du Trinity Collège de Londres.Peter Leung est également connu du public par l’intermédiaire de son maître Lang Lang. Grâce à ce dernier, "le prodige du piano âgé de 13 ans" s’est déjà produit sur les scènes de nombreux pays. L’élève de Lang Lang a une excellente technique classique qu’il développera à l’âge adulte.À l’occasion du concert "Peter Leung - A Piano Prodigy", le public mélomane retrouvera des mélodies familières de l’enfance issues de films d’animation classiques. On peut citer des extraits de Howl’s Moving Castle (Le Château Ambulant), Anastasia, ou encore Loving Vincent. En outre, il montrera également son talent inné à travers des pièces de piano classique qui nécessitent des techniques et des capacités musicales exceptionnelles telles que Ballade N°1 et Etude Op.10 N°5 de Chopin ou encore Sonates Op.2 N°3 de Beethoven.La soirée musicale "Peter Leung - A Piano Prodigy" promet d’être un espace musical merveilleux et coloré. Ce sera une occasion pour les jeunes de (re)découvrir le piano. Ce sera un moment magique également pour tous ceux qui ont une âme d’enfant et qui ne veulent pas grandir.Lors de cette soirée musicale, Peter Leung jouera pour la première fois sur un Bluthner Model One, instrument-tendance du moment."La musique est amusante. La musique est un espoir. J’espère apporter à tout le monde justement cette joie et cet espoir. Je suis si heureux de voir mon rêve de jouer de la musique pour le monde entier devenir progressivement une réalité. Je veux faire de la musique avec les jeunes du monde entier. J’espère que d’autres jeunes étudiants auront également l’occasion d’apprendre et d’aimer le piano comme moi", a conclu Peter Leung. - CVN/VNA