Le Vietnam s’offre cinq records culinaires reconnus par la World Records Association, basée à Hong Kong (Chine) en 2020, et l'Union des records du monde (WorldKings) en 2021.

Bien que le repas du Têt (Nouvel An lunaire) d'aujourd'hui ait de nouveaux plats, quelques plats traditionnels sont toujours significatifs et indispensables.

Le Têt traditionnel signifie beaucoup. C’est la fête la plus importante de l’année, et c’est le temps des retrouvailles en famille, des visites aux proches et amis...