Hanoi (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord-Est) continue d’arriver en tête du classement national de l’indice de compétitivité provinciale (ICP) 2021 publié mercredi matin 27 avril à Hanoi. Pour la 5e année consécutive, Quang Ninh est consacrée province la plus compétitive du pays.

Photo d'illustration : VNA

En outre, Quang Ninh s'est également classée première du pays dans deux sous-indices : Coût d'entrée sur le marché (7,98 points) et coût de durée de traitement des procédures administratives (8,52 points).

Elle est suivie de Hai Phong, Dông Thap. Le Top 10 de l’ICP concerne également Da Nang, Vinh Phuc, Binh Duong, Bac Ninh, Thua Thien Hue, Ba Ria-Vung Tau, et Hanoi.





L’ICP vise à refléter la qualité de la gestion économique, le niveau favorable du climat des affaires et les efforts de réforme administrative déployés par les autorités provinciales et municipales au Vietnam, favorisant ainsi le développement du secteur privé.

Ce résultat a été rendu public par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) et l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Etabli sur 11.312 entreprises vietnamiennes des 63 villes et provinces, l'ICP fait état d'une nette amélioration de la réforme administrative.

Lors de l'événement, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E.Knapper, a souligné que l’administration américaine est fière de coopérer avec la VCCI au cours des 17 dernières années pour aider l’ICP à devenir un outil important pour les investisseurs souhaitant trouver des opportunités d'investissement au Vietnam. Cet outil a stimulé l'amélioration de la qualité de la gouvernance économique dans les localités, ouvrant ainsi la porte à une croissance tirée par le secteur privé.

Toutefois, les résultats de l’enquête montrent également que les entreprises souhaitent voir les autorités à tous les échelons améliorer la transparence de l’environnement d’affaires, la qualité de la formation de la main-d’œuvre et les services de soutien aux entreprises, ainsi que faciliter davantage la mise en œuvre des procédures de licences commerciales, en particulier des procédures relatives à la terre, aux impôts, à l'assurance sociale et à la construction...- VNA