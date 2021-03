Le général de brigade Hoang Quang Huong, chef du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos et les sportifs. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos a organisé le 17 mars à Vientiane des tournois sportifs, pour célébrer les 60 ans d’activités des experts vietnamiens en Police au Laos (22 mars 1961) et de création des forces policières du Laos (5 avril 1961).

Organisés grâce à une coopération avec l’ambassade du Vietnam au Laos et le ministère de la Police du Laos, ces tournois sportifs visent à rendre hommage aux générations de policiers, pour accroître la compréhension et resserrer la solidarité et la grande amitié entre les deux pays, a déclaré le général de brigade Hoang Quang Huong, chef du bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Laos.

Le général de division Kongthong Phongvichith, vice-ministre lao de la Police, a hautement apprécié le rôle et les contributions importantes des experts vietnamiens en police au développement des forces de la police lao au cours de ces 60 dernières années, contribuant à maintenir l'ordre, la sécurité et la stabilité pour le Laos.

Le général de division Kongthong Phongvichith a affirmé que ces tournois sportifs visaient à resserrer l'amitié et la compréhension entre les forces de police des deux pays.

Le 22 mars 1961, à la demande des deux Partis et des deux États, le premier groupe d'experts vietnamiens fut envoyé dans le district de Viengsay, province de Houaphan, pour soutenir le Comité central de la police (prédécesseur du ministère lao de la Police), marquant le début de la formelle coopération entre les forces de Police des deux pays.



Lorsque les accords de Genève furent signés en 1973, la plupart des experts vietnamiens retournèrent au Vietnam. -VNA