L'image du symbole du PCV et du président Ho Chi Minh au 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 janvier, lors de la quatrième journée de travail officielle du 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), les délégués ont travaillé toute la journée pour discuter du travail du personnel du Comité central du Parti du 13e mandat.

Dans la matinée, les délégués ont continué à étudier les documents et à discuter des candidats qui devraient être présentés au Comité central du Parti du 13e mandat, et ont nominé les membres supplémentaires au Comité central du Parti du 13e mandat

Le sous-comité du personnel au service du 13e Congrès a reçu dans la même matinée des rapports des délégations sur les candidatures et les nominations supplémentaires.

Le Présidium a écouté les rapports des chefs des délégations sur la liste des candidatures et des nominations supplémentaires au Comité central du Parti du 13e mandat.

Dans l’après-midi, le Présidium a présenté la liste des candidatures et des nominations supplémentaires au Comité central du Parti du 13e mandat aux délégations, et a donné son avis sur la demande des délégués de se retirer de la liste des candidatures et des nominations au Comité central du Parti du 13e mandat.

Également dans l’après-midi, le Groupe des secrétaires du Congrès a consulté le Présidium sur les questions qui devraient être votées dans les documents du 13e Congrès national du PCV.

Un total de 1.587 délégués représentant plus de 5 millions de membres du Parti dans tout le pays assistent au XIIIe Congrès national du Parti, qui a officiellement débuté à Hanoi le 26 janvier et se clôtura le 2 février. – VNA