Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 27 octobre a eu lieu la 8e journée de la deuxième session de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN) sous format virtuel.

Mercredi matin, sous l'égide du vice-président de l'AN Nguyen Duc Hai, les députés ont discuté de quatre projets de résolution sur certains mécanismes et politiques de développement spécifiques des villes et provinces dont Hai Phong, Nghe An, Thanh Hoa et Thua Thien - Huê. Lors de la session de discussion, certains délégués ont suggéré que la Loi foncière devrait bientôt être amendée.

Mercredi après-midi, les députés ont discuté de la mise en œuvre des politiques, des régimes d'assurance sociale, de la gestion et de l'utilisation du Fonds d'assurance sociale en 2020 et de la Caisse d'assurance maladie en 2020, du déploiement de la Résolution N°68/2013/QH13 sur l'accélération de la mise en œuvre des politiques et lois sur l'assurance maladie, sous l'égide du vice-président de l'AN Tran Thanh Man.

Le ministre du Plan et des Investissements Nguyen Chi Dung, celui du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Dao Ngoc Dung et celui de la Santé Nguyen Thanh Long ont donné des explications sur certains problèmes retenant l'attention des députés.

Demain, jeudi 28 octobre, l'AN discutera en ligne du projet de Loi sur l'émulation et la récompense (modifiée) et de celui de Loi sur la cinématographie (modifiée). -VNA