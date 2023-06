Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et son homologue chinois, Li Qiang. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 28 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh est retourné à Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle en Chine et sa participation à la 14e «Réunion Annuelle des Nouveaux Champions» du Forum économique mondial (WEF) à Tianjin (Chine) du 25 au 28 juin.Selon le communiqué de presse conjoint Vietnam-Chine, durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une entrevue avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping. Il s’est également entretenu avec son homologue chinois, Li Qiang, et a rencontré plusieurs autres personnalités chinoises. Dans une ambiance d'amitié, de sincérité et de confiance, les deux parties sont parvenues à de nombreuses perceptions communes importantes sur le renforcement et l'approfondissement de la coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle situation, ainsi que des questions internationales et régionales d’intérêt commun.Les deux parties ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre la "Déclaration commune sur la poursuite du renforcement et de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine" publiée lors de la visite en Chine en 2022 du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong. Elles ont également convenu de maintenir étroitement les échanges de haut niveau, de renforcer les échanges et l'apprentissage mutuel dans le processus de promotion de la construction du socialisme de chaque pays et d'exploration de la modernisation avec les caractéristiques de chaque pays, de bien promouvoir le rôle de coordination globale du Comité de pilotage de la coopération bilatérale entre le Vietnam et la Chine, d’approfondir les échanges et la coopération dans des domaines clés tels que la diplomatie, la défense, l’application de la loi, l'économie et le commerce...Le Vietnam considère le développement des relations avec la Chine comme un choix stratégique et une priorité de premier rang. La Chine considère le Vietnam comme une orientation prioritaire de sa diplomatie de voisinage.Les deux parties ont convenu de promouvoir activement la connectivité stratégique de développement entre les deux pays, de renforcer la connectivité en matière de transport routier et ferroviaire dans les zones frontalières, d’intensifier les échanges et l'apprentissage mutuel entre les entreprises publiques... La partie vietnamienne continuera à créer un bon climat d’affaires pour les investisseurs chinois sur son sol.Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique entre les localités des deux pays, en particulier les provinces frontalières.Les deux parties ont convenu de renforcer les échanges amicaux et la coopération mutuellement bénéfique entre les localités des deux pays, en particulier les provinces frontalières, de renforcer la sensibilisation à l'amitié Vietnam - Chine pour les peuples des deux pays, en particulier les jeunes, de bien organiser les échanges d’amitié...Les deux parties mettront sérieusement en œuvre les perceptions communes importantes des dirigeants des deux Partis, des deux pays, et l’ «Accord sur les principes de base guidant le règlement des questions maritimes Vietnam-Chine», de maîtriser de façon satisfaisante les désaccords en mer, de renforcer la coopération en mer, de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale.Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la mise en œuvre complète et efficace de la "Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale" (DOC), de parvenir rapidement, sur la base du consensus, à un «Code de conduite en Mer Orientale» (COC) substantiel, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.Les deux parties ont également convenu de coopérer sur des questions relatives aux droits de l'homme, de renforcer la coordination sur les questions internationales et régionales majeures et importantes, de continuer à renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les cadres internationaux et régionaux tels que les Nations Unies, le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ASEAN-Chine, Mékong-Lancang. Le Vietnam soutient l'adhésion de la Chine à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) sur la base du respect des normes et procédures de l'Accord.Au cours de la visite, les deux Premiers ministres ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération dans différents domaines.Les deux parties ont convenu que la visite officielle en Chine du Premier ministre Pham Minh Chinh était un succès, approfondissant le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine, au profit de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.-VNA