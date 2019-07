L’ambassadeur vietnamien Ngo Huong Nam. Photo: VNA



Sydney (VNA) – La compagnie australienne XAct Solutions, en coopération avec l’ambassade du Vietnam en Australie, a organisé le 22 juillet à Sydney un Dialogue d’entreprises Vietnam-Australie.

En 2018, le commerce bilatéral a atteint 7,7 milliards de dollars, en hausse de 19% sur un an. Le Vietnam a exporté en Australie près de 4 milliards de dollars de marchandises et en a importé, 3,7 milliards de dollars. Durant ces dix dernières années, le commerce bilatéral a connu une hausse annuelle consécutive de 12%. Le Vietnam est le 15e partenaire commercial de l’Australie et l’Australie est le 7e du Vietnam, a annoncé l’ambassadeur vietnamien Ngo Huong Nam.

L’Australie compte 400 projets d’investissement direct au Vietnam cumulant un fonds prescrit de plus de deux milliards de dollars, se classant 19e parmi 116 pays et territoires investissant au pays. A l’inverse, les entreprises vietnamiennes ont commencé leur investissement en Australie en versant 500 millions de dollars dans 50 projets dans ce pays.

Selon le diplomate vietnamien, les deux pays sont membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, de l’Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande et aussi de l’Accord de partenariat économique intégral régional, dont les négociations pourraient prendre fin cette année. Ce sont des bases solides pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.

Il a affirmé le développement fructueux des relations bilatérales, tout en appelant les entreprises vietnamiennes et australiennes à profiter des opportunités et à resserrer leurs liens.

Présent au dialogue, le président du Comité populaire de Hoa Binh, Bui Van Khanh, a souligné que la province créerait un environnement d’investissement favorable et renforcerait la réforme administrative. A présent, la province appelle les investissements dans les domaines comme industrie auxiliaire, agriculture propre, tourisme écologique et culturel, électronique, infrastructures…

Des représentants du groupe TMS, Dai Nam Son, FPT… ont présenté leurs activités commerciales, potentiels, atouts et appelé les investissements dans l’immobilier, le commerce, le tourisme, l’éducation, les technologies de l’information.

Des entrepreneurs australiens participant au dialogue ont exprimé leur souhait d’étudier davantage l’environnement et les opportunités d’investissement au Vietnam.

Pyron Patching, co-fondateur de XAct Solutions, a estimé stable et sécuritaire l’environnement de l’investissement au Vietnam. Selon lui, l’immobilier, le tourisme et la grade distribution sont les secteurs de coopération potentielle entre les deux parties. -VNA