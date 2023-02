Lâm Dông (VNA) – Situé au nord de la province de Lâm Dông, sur les Hauts Plateaux du Centre, le district de Lac Duong dispose de près de 10.000 hectares de terres arables, dont près de 740 hectares sont réservés à l’agriculture de haute technologie.

Le centre d’exposition pour présenter les produits OCOP. Source: nongnghiep.vn

Malgré les impacts de l'épidémie de Covid-19, les producteurs de café Arabica-Catimor du district du Lac Duong voient leurs affaires prospérer. Témoin K’Cham, une femme entreprenante... Le secret de sa réussite ? Appliquer les technologies de l’information dans toutes les étapes: de la production de matière première à la distribution de produits finis en passant par la transformation...

«Auparavant, on ne vendait que du café brut aux commerçants. Depuis qu’on s’est lancé dans la transformation, on gagne mieux et notre revenu est plus stable. Ça nous permet de créer des emplois, non seulement pour les membres de ma famille mais aussi pour les habitants locaux. Comme nous avons signé un contrat de vente avec les entreprises, tous nos stocks ont été écoulés», révèle-t-elle.

Comme l’a expliqué Cill Poh, le vice-président du comité populaire du district, Lac Duong organise régulièrement des ateliers de formation afin d’initier les cultivateurs de café à de nouvelles techniques. Le district a fondé un club de producteurs OCOP (A chaque commune son produit) et aussi un centre d’exposition pour présenter ses produits OCOP. Actuellement, Lac Duong compte 28 produits OCOP certifiés 3 ou 4 étoiles. 19 autres seront bientôt étoilés.

Incontestablement, le recours aux nouvelles technologies aura permis à Lac Duong d’améliorer sa productivité. Elle lui aura en tout cas permis de porter la valeur de sa production agricole à 330 millions de dôngs par hectare et par an, soit une hausse de près de 60 millions de dôngs par hectare par rapport à la période avant-Covid, comme l’a indiqué Su Thanh Hoai, le président du comité populaire.

«L’agriculture demeure le secteur clé du district. Nous nous concentrons dans l’agriculture intelligente, la création de chaînes de valeur, la traçabilité des produits et le développement de produits du terroir tout en renforcant la transformation agricole. Le district envisage également de développer l’agritourisme pour améliorer le revenu des agriculteurs», précise-t-il.

D’ici à la fin de l’année, Lac Duong va s’efforcer de créer une base de données de ses plantes typiques. Celle-ci l’aidera à mieux gérer et mieux organiser sa production agricole. – VOV/VNA