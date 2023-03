Dà Nang (VNA) – Ngu Hành Son est une merveille naturelle, composée de cinq monts calcaires. Le site, qui a été classé vestige national spécial, abrite un trésor qui, lui, a été inscrit par l’UNESCO au patrimoine documentaire mondial.

Lors de la cérémonie de réception, le 1er mars à Dà Nang (Centre). Photo VNA



Il s’agit des 78 textes en caractères chinois et nôm (écriture vietnamienne inspirée du chinois) qui sont gravés sur les parois et dans les grottes de Ngu Hành Son. La ville de Dà Nang ne lésine pas sur les moyens pour préserver et valoriser ce trésor.



Les textes en question sont aussi originaux que divers. Ce sont des œuvres littéraires de rois, d’officiels de la cour, de moines et d’intellectuels, d’entre le 17e et le 20e siècle. Abîmés par le temps, seuls 52 des 78 textes sont encore lisibles. Après avoir été inscrit au patrimoine documentaire dans le cadre du programme Mémoire du monde en Asie-Pacifique, en novembre 2022, le site bénéficie d’une plus grande attention des autorités locales.

«Nous avons intensifié les campagnes de promotion dans et hors du pays. Sur place, nous avons renforcé la protection pour maintenir le statu quo et prévenir toute intrusion et tout acte de sabotage», déclare Nguyên Van Hiên, chef du comité de gestion de Ngu Hành Son.

Le Musée de Dà Nang procède actuellement à une numérisation des données et des images d’archive de ces textes gravés sur pierre. Chacun sera doté d’un code QR permettant aux touristes d’accéder facilement à des informations. Mais le musée a également réalisé des copies en taille réelle des 78 œuvres et a fait publier une série de textes afférents, fait savoir Nguyên Hoà, président du Comité populaire du district de Ngu Hành Son.

«Avec l’aide du Département du patrimoine culturel et des services concernés, nous aurons prochainement la version numérisée de tous les textes littéraires, mais aussi de toutes les statues et tous les objets antiques de Ngu Hành Son. Avec un smartphone, le touriste lambda pourra scanner le code QR de l’objet qui l’intéressera pour tout savoir sur lui. Il obtiendra alors des explications dans plusieurs langues étrangères», indique-t-il.

Ma Nhai (Inscriptions) sur les montagnes de marbre, ville de Dà Nang. Photo : DPC

En collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Musée de Dà Nang prépare actuellement un plan de sauvegarde de ses 78 bijoux. Un système d’éclairage moderne sera installé pour que les touristes puissent les contempler sans les abîmer. Le Département de la culture et des sports de la ville de Dà Nang a de son côté élaboré des règlementations spécifiques sur la gestion et la conservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de Ngu Hành Son, comme l’indique son directeur adjoint, Hà Vy.

«Certes, ce patrimoine documentaire doit être accessible au public, mais nous devons veiller à ce que cet accès ne l’abîme pas, à cause par exemple d’éclairages ou d’une humidité non appropriés. C’est pourquoi nous avons décidé de miser sur la numérisation du patrimoine, sur la réalisation de copies et sur la présentation de leur contenu et de leurs valeurs», explique-t-il.

Si ces textes ont été classées au patrimoine documentaire mondial, c’est parce qu’ils sont très instructifs sur ce qu'était le Vietnam entre le 17e et le 20e siècle, aussi bien sur les plans historique, géographique, littéraire et artistique que sur les plans linguistique et religieux. Leur conservation ne relève donc pas de la seule responsabilité de Danang, affirme le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hoàng Dao Cuong.

«Nous avons demandé à la ville de Dà Nang d’inventorier l’ensemble de ses documents ayant une valeur patrimoniale et d’élaborer un plan de gestion et de promotion approprié. Nous jugeons également essentiel d’impliquer toute la communauté dans la protection et la valorisation du patrimoine documentaire de Ngu Hành Son», ajoute-t-il.

Ce patrimoine documentaire est venu s’ajouter à l’immense potentiel touristique de Dà Nang, qui n’attend que d’être dignement exploité. – VOV/VNA