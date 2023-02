Photo : VNA



Hanoï (VNA) - La gare de Kep dans la province de Bac Giang (Nord) a commencé le 18 février les opérations de transport intermodal international.

Prenant la parole lors d’une cérémonie organisée à cette occasion, le vice-président du Conseil populaire provincial Nghiem Xuan Huong a estimé que la gare de Kep permettrait de débloquer les marchandises à la frontière, de réduire le temps et les procédures de dédouanement et aussi la pression pour les deux gares internationales de Dong Dang et de Yen Vien. En plus, elle aidera Bac Giang à ouvrir localement une porte frontière internationale.



La gare de Kep est une gare de niveau 2, située au Km68 700 de la ligne ferroviaire Hanoï (Yen Vien) - Dong Dang. C'est le point de départ de deux itinéraires que sont Kep - Ha Long - Cai Lan et Kep - Luu Xa. Elle se trouve à proximité de zones industrielles des provinces de Bac Giang et Lang Son.



Selon la planification nationale du réseau ferroviaire pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050, la gare de Kep devra être connectée au port sec de Bac Giang (Dong Son - Huong Son).



Selon les prévisions, la demande de transport ferroviaire international d'ici 2030 sera d'environ 8 à 9 millions de tonnes de marchandises/an. Avec les infrastructures actuelles, le secteur ferroviaire vietnamien ne pourra en couvrir que la moitié. Par conséquent, la modernisation et l'expansion du transport intermodal continueront d'être une stratégie du secteur dans les années à venir.



Selon les statistiques, le volume du transport international de marchandises par voie ferrée augmente en moyenne de 6% par an. Depuis 2022, environ 50% du volume de fret intermodal a utilisé des wagons porte-conteneurs. –VNA