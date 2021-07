Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Un colloque sur les opportunités d’investissement et de commerce au Vietnam a été organisé le 20 juin par la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève.

Ce colloque visait à présenter aux entreprises suisses le marché ouvert et dynamique du Vietnam ; les opportunités d'affaires, d'investissement et de commerce au Vietnam ; la nature, l'homme, la culture et la cuisine du Vietnam.

S'exprimant lors de l’événement, l'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Thi Tuyet Mai, également cheffe de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a passé en revue les faits saillants des relations économiques entre le Vietnam et la Suisse.

Elle a souligné les avancées de la stratégie de développement socio-économique du Vietnam, en particulier les efforts du gouvernement dans la transformation numérique, l'innovation, l’assistance aux startups et l'amélioration du climat d'investissement au Vietnam.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai et les délégués participant au colloque ont déclaré que les deux pays avaient encore un grand potentiel pour accroître les affaires, les investissements et le commerce, notamment lorsque le Vietnam transformait la structure économique vers la croissance verte et durable basé sur l'industrie de haute technologie.

Du côté des entreprises suisses, Felix Urech, PDG de la compagnie Enriching a estimé que le Vietnam avait de grands potentiels qui étaient vraiment attrayants pour les entreprises suisses.

L’avocat suisse Pierre Schifferli a annoncé que le Vietnam avait acquis de nombreuses réalisations en termes d'intégration internationale, dont la signature des accords de libre-échange (ALE) avec des pays tels que l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA), l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA)…

Des représentants de certaines entreprises suisses ont souligné que les opportunités et le potentiel de coopération économique entre le Vietnam et la Suisse dans les temps à venir étaient encore très importants, en particulier dans le secteur bancaire.

Auparavant, la Banque d'État du Vietnam et l'ambassade de Suisse au Vietnam ont signé un accord de coopération bilatérale pour le projet de formation de directeurs de banque (Swiss BET).

Le programme est mis en œuvre entre 2022 et 2027 et le gouvernement suisse parraine 5 millions de francs suisses (environ 5,4 millions de dollars), dans le but de former environ 240 directeurs d'agences bancaires au Vietnam. -VNA