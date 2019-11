Le vice-ministre de l'Information et de la Communication Nguyen Thanh Hung. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un colloque sur le code de conduite et la responsabilité des pays dans le cyberespace a eu lieu mercredi à Hanoï, avec la participation de délégués venus des membres de l'ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est).

Il a été organisé par l'ambassade d'Australie au Vietnam, l'Institut australien de Politique stratégique et le ministère vietnamien de l'Information et de la Communication.

Selon le vice-ministre vietnamien de l'Information et de la Communication Nguyen Thanh Hung, ce colloque était une bonne occasion pour les pays membres de l'ASEAN de se rencontrer, de discuter et d’avancer des solutions convenables pour la mise en œuvre des principes de conduite. Organisé dans le cadre de la Journée de la sécurité de l'information au Vietnam, l'événement attirait plus d'un millier de délégués, retenant une grande attention de la communauté de la sécurité de l'information du Vietnam et de la région.

La vie de la population et la prospérité de chaque pays dépendent de plus en plus du cyberespace et de la capacité de chaque nation dans la protection des systèmes devant les cyber-attaques. Ainsi, le développement de la cybersécurité peut apporter des valeurs en matière de prospérité, de durabilité et de sécurité.