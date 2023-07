Photo: Thedispatch.in



New Delhi (VNA) - L'Office du commerce du Vietnam en Inde a organisé le 12 juillet un webinaire intitulé "Guide pour la recherche d'informations et la résolution des litiges commerciaux avec des partenaires indiens". L'événement a attiré la participation de plus de 170 représentants d'entreprises opérant dans divers secteurs.

Selon Bui Trung Thuonng, conseiller commercial du Vietnam en Inde, le marché indien offre de nombreuses opportunités de coopération commerciale dans divers secteurs aux entreprises vietnamiennes. Afin de développer des partenariats commerciaux avec la partie indienne, les entreprises vietnamiennes doivent bien se renseigner sur les informations relatives à ces partenaires.

A cette occasion, il a guidé les entreprises sur l'utilisation de certains outils pour rechercher des informations sur les partenaires indiens. Ces outils comprennent la vérification des informations d'entreprise enregistrées sur les portails gouvernementaux, la recherche à l'aide du numéro d'identification fiscale ou du numéro d'identification d'import-export. En plus, il a également guidé les entreprises sur les procédures de réclamation auprès de la Direction générale du commerce extérieur en cas de litiges commerciaux.

Les hommes d'affaires indiens ont une bonne connaissance des problèmes juridiques et une grande expérience dans la négociation commerciale. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes doivent faire preuve de prudence et examiner attentivement chaque clause lorsqu'elles négocient et concluent des contrats avec des partenaires indiens afin d'éviter les litiges futurs, a déclaré Bui Trung Thuong. -VNA