Hanoi (VNA) – Les scientifiques et intellectuels à un colloque scientifique organisé mercredi 26 janvier à Hanoi par l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh (HCMA) ont rendu hommage à la vie et à l’œuvre de l’ancien secrétaire général du Parti Dô Muoi à l’occasion de son 105e anniversaire de naissance.

Le professeur associé-Docteur Lê Van Loi, directeur adjoint de la HCMA (à droite) présidant le colloque scientifique. Photo : VNA

L’ancien secrétaire général du Parti, ancien président du Conseil des ministres, ancien conseiller du Comité central du Parti Dô Muoi a apporté de grandes contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, a déclaré le professeur associé-Docteur Lê Van Loi, directeur adjoint de la HCMA.

Né le 2 février 1917 dans la commune de Dông My, district de Thanh Tri, à Hanoi. En plus de 70 ans d’activités révolutionnaires, en temps de guerre comme en temps de paix, depuis le système de subventions d’État jusqu’à la réforme et l’ouverture économique, il avait tellement marqué de son empreinte les différents postes qu’il avait occupés.

Le camarade Dô Muoi est un dirigeant éminent de grand prestige du Parti, de l’Etat et de notre peuple ; un membre résolu et fidèle du Parti qui a consacré toute sa vie et consenti tant de sacrifices pour l’idéal de l’indépendance nationale et du socialisme, pour le bonheur du peuple, a souligné le professeur associé-Docteur Lê Van Loi.

Les intervenants du colloque se sont focalisés sur les mérites du camarade Dô Muoi en tant que communiste résolu et loyal qui avait apporté de grandes contributions au mouvement révolutionnaire dans le delta du fleuve Rouge, dirigeant éminent qui jouissait d’un grand prestige, et exemple de la moralité révolutionnaire. – VNA