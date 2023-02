New Delhi, 10 février (VNA) - Le bureau commercial du Vietnam en Inde a organisé le 8 février un colloque pour informer les entreprises vietnamiennes aux réglementations et procédures d'ouverture de bureaux de représentation dans ce pays d'Asie du Sud.

Photo : VNA

Dans son allocution d'ouverture, le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bui Trung Thuong, a noté que le commerce bilatéral avait atteint 15 milliards de dollars en 2022, faisant de l'Inde le huitième partenaire commercial du Vietnam.Cependant, il reste beaucoup de potentiel pour encore développer les liens commerciaux car les deux marchés sont vastes et leurs structures d'exportation très complémentaires.Nguyen Phuc Nam, directeur adjoint du département du marché Asie-Afrique du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que le Vietnam considère l'Inde comme un marché important en raison de sa population d'environ 1,4 milliard d'habitants.Pour améliorer les liens commerciaux et d'investissement avec les entreprises indiennes et saisir davantage les opportunités du marché indien, l'ouverture de succursales et de bureaux de représentation sur place est l'une des orientations que les entreprises vietnamiennes devraient envisager dans le contexte actuel, a-t-il poursuivi.Nguyen Phuc Nam a ajouté que le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce et le bureau commercial du Vietnam en Inde sont toujours prêts à aider les entreprises à rechercher et établir des liens de coopération et à résoudre les difficultés auxquelles elles sont confrontées en Inde.Manan Agarwal, directeur de la compagnie KrayMan Consultants LLP a déclaré que l'investissement direct du Vietnam en Inde s’avère encore modeste, de l'ordre de 28,55 millions de dollars.L'Inde détient de nombreuses conditions pour les investissements étrangers, telles qu'une source abondante de terres et une main-d'œuvre jeune parlant couramment l'anglais. Son gouvernement a également publié de nombreuses politiques d'attraction des investissements étrangers, en particulier dans des domaines prioritaires tels que batteries, électronique grand public, pièces détachées automobiles, produits pharmaceutiques et produits de télécommunications.Les entreprises vietnamiennes peuvent être présentes directement en Inde via des bureaux de représentation, des bureaux de projets, des succursales et des filiales, ou indirectement via la coopération en matière d'investissement, les fusions-acquisitions, les contrats de support technique et le franchisage, a noté Manan Agarwal.Lors de l'événement, Shahjahan, vice-président de la Banque indienne HDFC a également détaillé les réglementations et procédures de création de succursales, de bureaux de représentation et de bureaux de projets dans son pays.- VNA