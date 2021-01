Hanoi, 10 janvier (VNA) - Aux fins d’attirer les nouveaux investisseurs à Phu Quôc, les autorités municipales devront réfléchir à toute une stratégie de développement.

Phu Quôc vu d'en haut. Photo: tapchitaichinh.vn



Les politiques prioritaires ne seront pas suffisantes pour garantir le développement durable de Phu Quôc. Il est nécessaire de convaincre les investisseurs par un environnement d’affaires transparent, concurrentiel et conforme aux règles du marché international.

C’est ce qu’ont déclaré ce dimanche des experts lors de la conférence «Phu Quôc et les nouvelles opportunités», organisée par le service du Tourisme de la province de Kiên Giang et Sun Group, au lendemain de la création de la première ville insulaire vietnamienne.

Il s’agit d’un grand tournant pour Phu Quôc qui deviendra l’un des meilleurs centres écotouristiques du Vietnam et de la région, Nguyên Luu Trung, vice-président du comité populaire provincial de Kiên Giang (Sud).



Disposant des infrastructures touristiques de qualité, des moyens de transport modernes et de différents potentiels économiques majeurs, Phu Quôc a attiré des plus grands investisseurs domestiques tels que Vingroup et Sun Group. Quelque 276 projets d’une valeur totale de 20 milliards de dollars sont en cours de développement sur cette île, a-t-il fait savoir. - VOV/VNA