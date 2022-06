Panorama du colloque. Photo: VCCI



Hanoï (VNA) - La Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI) a organisé le 7 juin un colloque de consultation sur la construction d'un indice vert au niveau provincial avec la participation de responsables de ministères, secteurs, localités, organisations internationales et de nombreuses entreprises.

Selon Dau Anh Tuan, secrétaire général adjoint de la VCCI, le développement durable est une préoccupation majeure du Parti et de l'État.

Récemment, lors de la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), le Premier ministre Pham Minh Chinh a officiellement annoncé l'engagement du Vietnam à atteindre "zéro émission nette" d'ici 2050. Cela a témoigné de la grande détermination politique et de l'engagement du Parti et de l'État vietnamiens d'accélérer la transformation économique, contribuant à résoudre les grands défis mondiaux du changement climatique et des problèmes environnementaux.

Fin 2021, la VCCI et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et la société de boissons Suntory PepsiCo ont signé un accord de coopération sur la mise en œuvre d'un indice vert mesurant l'adaptation au changement climatique, le respect des lois environnementales; l'état d'application des technologies respectueuses de l'environnement par les entreprises ; la gestion et les comportements de l'entreprise en matière d'environnement ; le niveau de préoccupation; les politiques visant à encourager les activités d'investissement respectueuses de l'environnement des autorités locales.

La VCCI et ses partenaires souhaitent encourager les localités vietnamiennes à accorder plus d'attention au développement économique associé à la protection de l'environnement. -VNA