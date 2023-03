Quang Ninh (VNA) - Le comité de gestion de la baie d’Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, déploie une campagne de collecte des bouées en polystyrène laissées par les fermes piscicoles illégales pour éviter la pollution de la baie classée patrimoine mondial par l’UNESCO.La campagne, qui se déroule du 24 au 26 mars, mobilise 20 navires et une centaine de personnes qui ramassent les bouées en styromousse pour les traiter.Ces bouées, de tailles différentes, ont été laissées par les fermes piscicoles illégales qui ont dû se retirer du site. Ils ont gravement affecté la circulation des navires et l’environnement autour de ce site touristique bien connu.Un grand nombre de bouées en styromousse et d’autres déchets ont été ramassés dans la baie les 24 et 25 mai.Située au nord-est du Vietnam, la baie d’Ha Long a été élue parmi les 25 plus belles destinations du monde et l’une des destinations les plus incontournables au Vietnam, selon la célèbre chaîne de télévision américaine CNN.En tant que l'un des paysages naturels les plus célèbres d'Asie du Sud-Est, la baie d'Ha Long est également considérée comme le plus bel endroit du Vietnam. Avec ses 1.969 îles calcaires et sa mer d'un bleu profond, la baie abrite également des habitants qui vivent dans des villages et villes. -VNA