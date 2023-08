Hanoï, 4 août (VNA) - La collecte du budget de l'État au cours des sept premiers mois de cette année s'est élevée à 211,23 billions de dongs (8,89 milliards de dollars), soit 49,7% de l'estimation, en baisse de 19,6% d'une année sur l'autre, selon le Département général des douanes du Vietnam.

La valeur totale des exportations et des importations en juillet a atteint 57,07 milliards de dollars, soit une augmentation mensuelle de 2,3 %. Photo: VNA

La valeur totale des exportations et des importations en juillet a atteint 57,07 milliards de dollars, soit une augmentation mensuelle de 2,3 %. Cependant, le chiffre sur sept mois, à 374,36 milliards de dollars était en baisse de 13,8 % par rapport à la même période l'an dernier.



Le Département a pris des mesures pour faciliter les échanges et accroître l'efficacité de la gestion de l'État afin d'atteindre l'estimation de collecte budgétaire de 425.000 milliards de dongs assignée par l'Assemblée nationale.



Le Département a déclaré qu'il poursuivra sa coordination étroite avec les ministères et les agences dans la mise en œuvre des mécanismes de guichet unique national et de l'ASEAN, la promotion des services logistiques et la facilitation du commerce dans les temps à venir.- VNA