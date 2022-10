Long An, 14 octobre (VNA) - La société Coca-Cola Vietnam a lancé le 14 octobre la construction de mise en chantier de sa nouvelle usine dans le parc industriel de Phu An Thanh, dans le district de Ben Luc, province méridionale de Long An.

Cérémonie de mise en chantier de a quatrième usine Coca-Cola au Vietnam. Photo : VNA

Il s'agit de la quatrième usine Coca-Cola au Vietnam , conçue comme une usine intelligente dotée de technologies avancées pour augmenter la productivité et optimiser les matériaux de production.Les travaux s'étendent sur une superficie de 19 hectares et représentent un investissement total de 136 millions de dollars. La première phase du projet sera réalisée de 2022 à 2027 et la seconde sera réalisée de 2007à 2039 avec une capacité prévue d'un milliard de litres de produits par an.La nouvelle chaîne de production répondra aux normes internationales et vietnamiennes en matière de sécurité alimentaire et d'hygiène, avec une technologie d'automatisation avancée pour minimiser l'impact sur l'environnement, créer plus d'opportunités d'emploi et former une main-d'œuvre qualifiée pour la province de Long An.Lors de la cérémonie de mise en chantier, le président du Comité populaire de Long An, Nguyen Van An, a déclaré qu'il s'agissait de la plus grande usine de Coca-Cola au Vietnam et que le projet stimulerait le développement des industries auxiliaires et des zones de matières premières, contribuant à attirer des entreprises, à créer des emplois et rapportant l’efficacité socio-économique. - VNA