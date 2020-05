Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La chaîne américaine CNN a publié le 15 mai un article décrivant la vie au Vietnam après avoir levé des mesures de distanciation sociale.

"Après une semaine sans nouveau cas de COVID-19, le gouvernement du Vietnam venait d'assouplir ses règles de distanciation sociale appliquées pendant 22 jours, permettant à certaines entreprises de rouvrir le 23 avril", a écrit Katie Lockhart, une touriste séjournant dans le pays depuis janvier.

Des signes de vie avaient déjà commencé à apparaître la veille et les rues étaient remplies de gens à moto, a constaté l'auteur, ajoutant que le tourisme intérieur reprenait également, les compagnies aériennes augmentant les horaires des vols et les hôtels rouvrant dans l’ensemble du pays.

Ho Chi Minh-Ville a récemment levé l'interdiction de certaines installations de divertissement et d'entreprises non essentielles, y compris pubs, cinémas et spas. Pendant ce temps, Hanoï a également rouvert ses attractions historiques aux visiteurs, a poursuivi Lockhart.

«Pour l'instant, la reprise se concentre sur le tourisme intérieur. Le 23 avril, le ministère des Transports a commencé à augmenter les vols intérieurs et les trains vers les principales destinations, avec des capacités de passagers limitées ».

Au 7 mai, le Vietnam n'avait que 288 cas et aucun décès, a rappelé Katie Lockhart, ajoutant que le gouvernement vietnamien avait réagi plus rapidement que la plupart des pays, fermant ses frontières avec la Chine fin janvier et suspendant les visas pour empêcher les étrangers d'entrer dans le pays.

L'auteur a ajouté que le pays avait aussi renforcé la sensibilisation au COVID-19 via des mises à jour quotidiennes diffusées par des haut-parleurs installés sur des véhicules se déplaçant dans les rues. -VNA