Hanoi (VNA) - Selon CNN, Hôi An, dans le centre du Vietnam, est l'une des "16 meilleures destinations du monde pour se détendre".



Hôi An est un patrimoine culturel mondial et l'une des plus célèbres villes touristiques du Vietnam. Avec son charme désuet, son architecture ancienne bien conservée et sa culture traditionnelle unique, Hôi An est l'une des destinations favorites des touristes nationaux et internationaux.



Parmi les autres destinations de ce "top 16" figure le Temple d'Ise du Japon; le parc Stanley Park, Vancouver, Canada ; la ville de Mendoza, Argentine ; la ville de Siem Reap, Cambodge ; l’hotel Wilderness à Nellim, Finlande...



Auparavant, Hôi An avait également été classé dans le top 6 des destinations les plus attrayantes du Vietnam par le Rough Guides, magazine de voyage britannique. -CPV/VNA