Le golf eur chinois Guxin Chen (au milieu) remporte le titre de champion du tournoi "BRG Open Golf Championship Danang 2022". Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le tournoi de golf de développement asiatique, baptisé "BRG Open Golf Championship Danang 2022", s'est clôturé le 2 septembre après trois jours de compétition dans la plus grande ville du Centre du Vietnam.

Le golfeur chinois Guxin Chen a remporté le titre de champion et une prime de 13.125 dollars.

Selon le vice-président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Tran Phuoc Son, le tournoi de golf de développement asiatique en particulier et, plus généralement, le festival du tourisme de golf de Danang 2022, marquent le début d'une série d'événements de golf de qualité, affirmant les potentiels et la position du Vietnam sur le marché international du golf. -VNA