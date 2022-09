Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê prononce son discours du clôture Forum socio-économique du Vietnam 2022. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Forum socio-économique du Vietnam 2022, placé sous le thème “Consolider les bases macroéconomiques, promouvoir la reprise et le développement durable”, s’est terminé le 18 septembre à Hanoi.

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a souligné le message de ce forum qui est de persister dans le maintien de la stabilité macroéconomique.

Le chef de l’organe législatif a également demandé de prêter attention à la structure et à la qualité des crédits ; continuer à traiter les créances douteuses, restructurer le système bancaire, et les banques faibles, renforcer le potentiel des banques, y compris des solutions pour augmenter le capital des banques commerciales, en particulier les banques commerciales publiques ou à capital public.

Il a affirmé que les marchés (notamment marché boursier, marché financier, marché monétaire, marché immobilier, marché des biens, marché des services...) sont les vaisseaux sanguins de l'économie.

Il faut donc avoir une solution, permettant à ces marchés de se développe de manière saine et durablement, a-t-il indiqué.

Il faut continuer à améliorer les institutions pour ouvrir les ressources, toutes sortes de marchés, surmonter les lacunes des marchés, favoriser le développement des marchés et la connexion aux marchés internationaux.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et les délégués à ce forum. Photo: VNA



Outre des objectifs immédiats, Vuong Dinh Huê, a également mis l'accent sur la mise en œuvre d'objectifs à long terme.

Selon lui, il s'agit de restructurer l'économie ; de modifier, compléter et perfectionner les institutions, notamment la Loi foncière ; réaliser les aspirations au développement énoncées dans la Résolution du 13e Congrès national du Parti, selon laquelle le Vietnam s'efforce de devenir d'ici 2030 un pays doté d'une industrie moderne et d'un revenu intermédiaire élevé et d'ici 2045 un pays développé et à revenu élevé…

Le forum a été co-organisé par la Commission économique de l’Assemblée nationale, la Commission économique du Parti, l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Académie des Sciences sociales du Vietnam. -VNA