Une performance lors de la cérémonie de clôture du festival. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Le 8e Festival des fleurs de Da Lat, sur le thème «Da Lat et Fleurs», s’est clôturé le 24 décembre à Da Lat, province de Lam Dong, dans les Hauts plateaux du Centre.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture du festival, le président du Comité populaire de la ville de Da Lat, Ton Thien San, également chef du comité organisateur de l’événement, a déclaré que le 8e Festival des fleurs de Da Lat constituait un événement culturel unique de la province de Lam Dong, contribuant à promouvoir le commerce et le tourisme local, à valoriser l'image des fleurs et l’industrie floricole de Da Lat-Lam Dong, et à promouvoir la production de soie et de thé.

Du 20 au 24 décembre, le 8e Festival des fleurs de Da Lat, qui comprend 12 programmes majeurs dont un espace de fleurs autour du lac Xuan Huong, un échange culturel entre le Vietnam et la République de Corée et une semaine culturelle du thé et de la soie de Bao Loc, a attiré environ 250.000 visiteurs.

Notamment, la Semaine du thé et de la soie de la ville de Bao Loc, qui a eu lieu du 21 décembre au 1er janvier 2020, vise à promouvoir le commerce et le tourisme local, et le développement de la production de thé et de soie de la ville de Bao Loc, permettant ainsi aux producteurs de thé et de soie de se rencontrer et d'échanger leurs expériences.

Lam Dong est le plus grand producteur de fleurs au Vietnam, représentant environ 50% de la production nationale et 40% des surfaces de floriculture. -VNA