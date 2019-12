Des visiteurs au 4e Festival du riz du Vietnam. Photo : VOV

Vinh Long (VNA) - Le 4e Festival du riz du Vietnam s’est clôturé le 19 décembre dans la ville de Vinh Long, province éponyme du delta du Mékong. Il a accueilli pendant sept jours plus de 140.000 visiteurs.

Ce festival, qui comprenait plus de 800 stands de plus de 450 entreprises, a contribué à aider les localités du delta du Mékong à présenter leurs atouts, avantages et potentiels pour attirer des investissements dans le secteur agricole.

Dans ce cadre, quatre séminaires sur le cadre juridique et les politiques sur les coopératives agricoles, sur la formation des agriculteurs, sur le développement de l'économie rurale, sur le soutien aux riziculteurs et la promotion des produits à base de riz, ont été organisés.

Le comité d’organisation a organisé des concours culinaire et photographique autour du riz.

Durant les dix premiers mois de cette année, les exportations de riz ont rapporté au Vietnam 5,56 millions de tonnes pour 2,43 milliards de dollars, soit une hausse de 6,1% en volume mais une baisse de 9,1% en valeur par rapport à la même période de l’an dernier. Les Philippines sont actuellement le premier débouché du riz vietnamien. -VNA