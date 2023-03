Photo: VOV



Thua Thiên-Huê (VNA) - Dimanche après-midi à Huê, le ministère de l’Éducation et de la Formation, l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et la province de Thua Thiên-Huê ont organisé la clôture de la cinquième Fête nationale de l’entrepreneuriat des élèves et des étudiants.

Dans le cadre de ce concours déclenché en novembre dernier, le comité organisateur avait reçu 508 projets dont 80 ont été récompensés: 10 premiers prix, 20 deuxièmes prix et 30 troisièmes prix.

“Lors de cette fête, les élèves et étudiants ont et l’occasion d’échanger sur leurs produits, mais aussi sur leurs difficultés. Ils ont également rencontré des représentants d’entreprises qui pouraient leur donner un coup de pouce et surtout, les inspirer”, a noté Ngô Thi Minh, vice-ministre de l’Éducation et de la Formation. -VOV/VNA