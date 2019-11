Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 8e session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature s'est achevée ce mercredi 27 novembre à Hanoï.

Durant les 28 journées de travail, les députés ont discuté et adopté 11 lois et codes, 17 résolutions et examiné 10 projets de loi, a annoncé la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan dans son allocution de clôture.



Ils ont adopté le Traité complémentaire du Traité de la délimitation de la frontière nationale de 1985 et le Traité complémentaire entre le Vietnam et le Cambodge de 2005 et le Protocole sur la délimitation et la pose des bornes de la frontière entre les deux pays.



La ratification de deux documents est un pas en avant dans l’édification d’une frontière commune de paix et de stabilité, ainsi que dans la consolidation et le renforcement de la solidarité, de l’amitié, de la coopération et du partenariat stratégique intégral entre les deux Etats et les deux peuples vietnamiens et cambodgiens, tout en créant un fondement politique et juridique pour régler les questions en suspens dans la démarcation de la frontière et la pose des bornes de la frontière commune, a affirmé Mme Ngan.



Les députés ont discuté de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique pour 2019, des orientations et des tâches pour 2020. Ils ont également souligné les difficultés, les défis et les faiblesses de l'économie nationale et proposé des mesures pour mener à bien le plan de développement socio-économique 2020.



A propos de la question de la Mer Orientale, les députés ont souligné la nécessité de suivre de près la situation afin de trouver des solutions appropriées et de protéger résolument la souveraineté, les droits souverains et les intérêts de la nation, a-t-elle déclaré.



Lors de la 8e session, pour la première fois, une résolution approuvant le Plan global de développement socio-économique dans les zones montagneuses et habitées par des minorités ethniques au cours de la période 2021-2030 a été approuvée.



Selon la dirigeante, la séance de questions-réponses a continué d'attirer l'attention des électeurs et des citoyens du pays. Le Premier ministre et les membres du gouvernement ont montré leur attitude sérieuse, n'ont pas évité des questions épineuses, reconnu leur responsabilité et se sont engagés à améliorer la capacité de gestion, a déclaré Mme Ngan.



Elle a exhorté les membres du gouvernement, les ministres et les chefs d'organes à prendre rapidement des mesures spécifiques pour concrétiser leurs engagements.



Les députés ont également pris des décisions sur le travail judiciaire et les questions fiscales et ont examiné le rapport d'étude de faisabilité du projet d'aéroport international de Long Thanh, pour la première phase, ainsi que le projet de l’application du modèle d'administration urbaine à Hanoï.



Lors de la session, les députés ont discuté du travail du personnel.



Mme Ngan a souligné que le bon nombre de lois et de résolutions adoptées et les questions importantes débattues lors de la session, ont démontré les efforts et la responsabilité des agences parlementaires, du gouvernement et des organisations concernées dans les travaux de préparation ainsi que le consensus des députés.



Enfin, elle a appelé à l'engagement de tout le système politique et aux efforts de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée pour achever les travaux en 2020.



La dirigeante a également exhorté le gouvernement et les agences à mettre en œuvre rapidement les lois et résolutions approuvées, en accordant une attention particulière au travail de communication visant à sensibiliser le public aux documents adoptés. - VNA