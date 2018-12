Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 12e session du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville (IXe mandat) s’est clôturée vendredi après-midi, après quatre jours de travail. Une résolution sur les missions économiques, culturelles et sociales pour 2019 a été adoptée lors de la session.



Selon cette résolution, Ho Chi Minh-Ville s’efforcera d’atteindre une croissance économique de 8,3 à 8,5% en 2019. Le Conseil populaire municipal a insisté sur la nécessité d’accélérer la réforme administrative et l’édification d’une e-administration, d’améliorer l’efficacité de la gestion publique dans les secteurs, ainsi que de prendre diverses mesures pour attirer davantage d’investissements, augmenter la qualité de la croissance, élever la compétitivité locale…



Dans son discours de clôture, la présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thi Quyet Tam a apprécié les réalisations socio-économiques de la mégapole du Sud en 2018, dont une croissance économique de 8,3% et un investissement étranger total de 7,07 milliards de dollars (soit une hausse annuelle de 7%). En outre, la ville a atteint et dépassé 17/20 objectifs fixés pour cette année, à l’exception de ceux concernant les rentrées budgétaires et la création d’entreprises. Les rentrées budgétaires représentaient 98,1% de l’objectif annuel, et le nombre de nouvelles entreprises créées, 96%. L’objectif concernant la réforme administrative sera évalué en 2019.



La présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville a également indiqué les défis et difficultés qui défavorisent le développement local. Rappelant que le Conseil populaire municipal avait adopté 23 résolutions importantes lors de cette session, Nguyen Thi Quyet Tam a demandé au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville de chercher des mesures rigoureuses pour assurer une application stricte de ces résolutions. -VNA